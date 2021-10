Nach einer coronabedingten Pause fand am Sonntag (24.10.) in der Korber Ortsmitte wieder ein Traditionsfest statt: Zum 38. Mal wurde die Kirbe in Korb gefeiert – dieses Mal allerdings „to go“. Wie der Bund der Selbstständigen (BdS) bereits im Vorfeld angekündigt hatte, wurden die Speisen und Getränke hauptsächlich zum Mitnehmen angeboten.

{element}

Auch gab es an den Ständen keine Sitz- und Stehgelegenheiten sowie keinen Alkoholausschank. Schlendern und einkaufen konnten die