Die öffentlichen Räume im Dorfgemeinschaftshaus in Kleinheppach sind bezugsfertig, freut sich Ortsvorsteher Gerhard Liebhard. Auch die Wohnungen in dem Gebäude sollen bald fertig werden. Den Kaufpreis nennt Liebhard allerdings „sehr teuer“. Kritik gibt es aber nicht nur am Preis.

Die Arbeiten im Dorfgemeinschaftshaus sind weit fortgeschritten. Die Regale in der künftigen Ortsbücherei im Erdgeschoss werden bereits aufgebaut, der Umzug wird bald stattfinden. Außerdem sollen hier auch