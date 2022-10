Diebstahl am Rathaus Korb: Wo ist die Deutschlandflagge?

Wer hat die Deutschlandflagge am Rathaus Korb gesehen? Am Montag, 3. Oktober, wurde zum Tag der Deutschen Einheit die deutsche Flagge am Rathaus gehisst.

„Damit sollte auch sichtbar an dieses denkwürdige Ereignis vor 32 Jahren erinnert werden“, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Doch die Flagge habe jemandem möglicherweise so gut gefallen, dass er sie mit nach Hause nehmen wollte, heißt es aus dem Rathaus.

Gemeinde Korb hat Anzeige erstattet

Es handelt sich dabei jedoch um Diebstahl. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb Anzeige erstattet.