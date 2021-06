Ein 81-Jähriger ist am Donnerstagmorgen (17.06.) um 8.10 Uhr mit seinem Elektro-Smart in den Zaun beim evangelischen Kindergarten Schaltenberg gefahren. Der Unfall eignete sich an der Ecke Fritz-Klett-Straße und Gutenbergstraße direkt neben dem Straßenschild.

Wie die Polizei berichtet, kam der Fahrer aus unbekannten Gründen von der Straße ab und prallte in den Kita-Gartenzaun.

Keine Verletzten

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Kinder