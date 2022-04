„Je mehr dabei sind, umso besser ist auch die Wirkkraft“, sagt Ronald Petermann, Inhaber des Edeka-Supermarkts in Korb. Gemeinsam mit dem Korber Verein „Bund der Selbstständigen“ wurde in der Gemeinde eine Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine gestartet: Spendenwillige können in der Daimlerstraße sogenannte Hilfspakete für entweder sechs Euro (Lebensmittel) oder zehn Euro (Hygieneartikel) kaufen und damit einen Beitrag zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine