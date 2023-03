Ehrungen in Korb: jahrzehntelanger Einsatz für die Städte-Partnerschaft

Die jüngste Mitgliederversammlung der Partnerschaftsgesellschaft Korb war im Vergleich zu den Vorjahren gut besucht: 42 Personen waren anwesend. Darunter: Bürgermeister Jochen Müller mit seiner Frau, Ehrenmitglied Altbürgermeister Hansgeorg Müller mit seiner Frau, Esther Bärtl (Fachschaftsleiterin Französisch der Gemeinschaftsschule Korb) und der Vorsitzende Mark Josenhans mit Stellvertreter Engelbert Högg von der Partnerschaftsgesellschaft Waiblingen.

Über 45 Jahre Partnerschaften mit Korb

Bürgermeister Jochen Müller reiste mit seinen Grußworten zurück zur Begründung der deutsch-französischen Freundschaft vor 60 Jahren - mit Auswirkungen bis nach Korb. In der Gemeinde sei im vergangenen Jahr nicht nur die 750-Jahr-Feier, sondern auch die mehr als 45-jährige Partnerschaft mit Matrei i.O. und die mehr als 30-jährigen Partnerschaften mit Mansle in der Charente und Steinach in Thüringen gefeiert worden.

Städtepartnerschaften leisten einen wesentlichen Beitrag zu einem einigen Europa und somit auch zum Zusammenhalt der Demokratien Europas - mit dieser Aussage eröffnete der Vorsitzende Hans-Joachim Mauer die Versammlung. Sein Dank gelte allen helfenden Hände, allen Mitgliedern, Sympathisanten und Unterstützern des Vereins. Daher wurden langjährige Mitglieder bei der jüngsten Versammlung ausgezeichnet. Für die 40-jährige Vereinszugehörigkeit ehrte der Verein Hildegard und den verstorbenen Robert Leinemann. Für die 25-jährige Mitgliedschaft Jürgen Werf, Eberhard Negele (nicht anwesend), Franz Kleiner, Reimund Ulrich (nicht anwesend) und Ursula und Gustav Knauer (wegen Krankheit nicht anwesend).

Bei einem Rückblick auf das Jahr 2022 betonte Hans-Joachim Mauer unter anderem die Beteiligung des Vereins an den Jubiläumsfeierlichkeiten und am Festumzug sowie der Veranstaltung der Fotoausstellung „Partnerschaftsbegegnungen“ in der Alten Kelter. Abschließend lobte er die beste Leistung in Französisch an der Gemeinschaftsschule Korb.

Mit einer Gedenkminute ehrten die Versammelten in der jüngsten Sitzung auch die Verstorbenen: Heinke Friedrichs, Richard Schwarz, Jean-Pierre Dindinaud, Waltraud Kaiser, Robert Leinemann und Herbert Narr.

Nach dem Ende des offiziellen Teils wurde der vom Ehepaar Rainer und Darinka Häussermann vorbereitete Imbiss gereicht und eine Fotoschau von Hans-Joachim Russ über die Steinachfahrt des Vereins zum Stadtjubiläum 2019 gezeigt. Die Veranstaltung wurde von der Sängerin Sonja Eisenreich aus Winnenden mit Liedern und Chansons umrahmt.

Was in diesem Jahr noch ansteht

In diesem Jahr stehen die Matreifahrt von Mittwoch, 13. September, bis Freitag, 17. September, und der Weihnachtsmarkt auf dem Programm.

„Am Seeplatzfest kann der Verein wegen Personalmangels infolge Alters der Aktiven nicht teilnehmen“, berichtet der Verein in einer Mitteilung.