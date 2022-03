Der Frühling kommt, die Temperaturen steigen und die Sonne macht Lust auf eine Kugel Eis. Während das Eiscafé Roma in Korb seit Anfang März geöffnet hat, übt sich der Inhaber des Eiscafés am Seeplatz in Geduld. Der Kiosk mit Terrasse solle erst öffnen, wenn das Wetter mitspielt, so Hristos Drisis.

Seit neun Jahren betreibt er das Eiscafé und den Kiosk am Seeplatz in Korb. „Es ist noch zu kalt draußen“, sagt er. Die Eisspezialitäten könne er erst dann anbieten, wenn man draußen sitzen