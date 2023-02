"Elsterlädle" in Korb: Handgemachte Geschenke im Selbstbedienungshäuschen

Verzierte Kerzenständer, Schlüsselanhänger, bestickte Kissen und sogar kleine Taschen kann man in einem kleinen Verkaufshäuschen im Elsterweg in Korb kaufen. Die Initiatoren Elke Müller und Loni Austel machen die handgefertigten Geschenkideen selbst und bieten sie im Selbstbedienungshäuschen „Elsterlädle“ zum Verkauf an.

Bezahlung läuft über eine kleine Kasse im Innern des Häuschens

Das Einkaufsprinzip sei simpel, sagt Loni Austel. Da kein Verkäufer vor Ort ist, geht alles per Selbstbedienung. Die Bezahlung läuft über eine kleine Kasse im Inneren des Häuschens und der Preis lässt sich den Schildern an den Artikeln entnehmen. Das Verkaufshäuschen im Elsterweg vor dem eigenen Haus von Elke Müller hat jeden Tag in der Regel bis 21.30 Uhr geöffnet. Wetterbedingt könnte die Öffnungszeit Elke Müller zufolge an manchen Tagen abweichen.

Handgemachte Kleinigkeiten als Geschenk oder für den Eigengebrauch

Die Idee des Selbstbedienungshäusles entstand während der Corona-Pandemie: Die beiden Freundinnen arbeiten gerne an Bastelprojekten und kreativen Mitbringseln, die sie zu Geburtstagen an Freunde und Familie verschenken. Jetzt wollen sie auch anderen die Möglichkeit geben, die handgemachten Kleinigkeiten als Geschenke oder für den Eigengebrauch zu kaufen.

„Wir ändern regelmäßig unser Angebot, es lohnt sich, immer mal wieder vorbeizuschauen“, sagt Loni Austel. Derzeit sind die beiden kreativen Frauen eigenen Angaben zufolge damit beschäftigt, Dekorationen für Ostern herzustellen. Wer sich ein personalisiertes Geschenk wünscht, etwa Tischdecken, Taschen oder Kissen mit einem Namensschriftzug, kann sich direkt an die beiden wenden. „Wir sind offen für alles“, sagt Loni Austel.

Alles ist mit Liebe gemacht

„Kissen nähen oder besticken mache ich besonders gerne“, fügt Elke Müller hinzu. Mit einer Näh- und Stickmaschine habe sie auch kleine Kissen in Form von Engeln genäht. Die seien bei der Kundschaft bisher sehr gut angekommen. Alles, was die beiden Freundinnen kreieren, ist „mit Liebe gemacht“, betont Elke Müller.

Sehr gefragt: Glückskekse aus Moosgummi

Da alles von Hand produziert wird, stecke ein hoher Zeitaufwand dahinter, erklärt Loni Austel. Die Korberin arbeitet als Personalreferentin und verbringt ihre Freizeit mit der Herstellung des Sortiments. Statt abends vor dem Fernseher zu sitzen, bastele sie gerne. Besonders gefragt seien ihre Glückskekse aus Moosgummi, die selbstständig mit Nachrichten befüllt werden können. Aber auch der „Wunscherfüller“, ein kleines dekoriertes Glas, was sich zum Befüllen mit Geldgeschenken oder Gutscheinen eignet.

Preise beginnen bei zwei Euro

Die bisherige Rückmeldung sei soweit immer positiv gewesen, sagt Elke Müller. Mit den Preisen, die bei zwei Euro beginnen, wollen sie in erster Linie nur die Materialkosten abdecken.

Der Zulauf an Kunden ist „wetterabhängig“, berichtet Elke Müller. Wenn die Sonne scheint, gehen mehr Menschen am Elsterlädle vorbei. So entdeckten die meisten Spaziergänger das Selbstbedienungshäusle auch immer wieder zufällig. Genauso finden mehr Leute am Wochenende eher die Zeit, spontan vorbeizuschauen.

Bei Fragen oder Wünschen können Interessierte die Initiatoren über die Fotoplattform Instagram kontaktieren.

Personalisierte Geschenke auf Anfrage

Über die Fotoplattform Instagram gibt es weitere Einblicke in das Sortiment, das unter kreativfee_design und korber_elsterlaedle zu finden ist.