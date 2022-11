Endlich wieder Weihnachtsmarkt: Glühwein muss aus Korb kommen

Nach zweijähriger Corona-Pause findet in Korb wieder der traditionelle eintägige Weihnachtsmarkt statt. Das teilt die Gemeinde Korb in einer Pressemitteilung mit.

Bäume von Kindergärten und Schulklassen geschmückt

Die vom Bund der Selbstständigen (BdS) organisierten Tannenbäume, welche wie immer an vielen Plätzen in Korb durch den Bauhof der Gemeinde aufgestellt wurden und von verschiedenen Kindergärten und Schulklassen dekoriert werden, verraten es, am Samstag, 3. Dezember, ist es wieder soweit. Von 15 bis 21 Uhr findet der traditionelle Weihnachtsmarkt mit liebevoll geschmückten Ständen auf dem Seeplatz, vor und in der Alten Kelter statt.

Neben der großen Auswahl an Ständen ziehen das Kinderhaus Körble und die Klasse 4 a+c der Gemeinschaftsschule mit ihren Bollerwagen voller Leckereien über die beiden Plätze.

Glühwein aus Korber Weinen

Um 16 Uhr eröffnet Bürgermeister Jochen Müller den 15. Korber Weihnachtsmarkt auf dem Seeplatz. Im Anschluss gibt’s bei weihnachtlicher Hintergrundmusik unter anderem eine Tasse Glühwein, hergestellt aus Korber Weinen, sowie selbstgebackene süße Leckereien für die Besucher.

Ein Theaterspiel der Kinder aus der Villa Kunterbunt und der Auftritt der Korber Jagdhornbläser sorgen der Pressemitteilung zufolge für weihnachtliche Unterhaltung. Darüber hinaus gibt es für die kleinen Besucher noch „gesunde Geschenke“ vom Nikolaus.

Fernab vom Trubel stimmt die Adventsbesinnung um 18 Uhr im Gemeindesaal im Alten Pfarrhaus auf die Weihnachtszeit ein, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Zum Abschluss lädt der Musikverein Korb-Steinreinach alle Hobbysänger zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern um 20 Uhr vor der Alten Kelter zum Mitmachen ein.