Erdbeben in der Türkei: Sammelaktion für Babynahrung und Co. in Korb

Maria Cura war einkaufen. Aus der großen Einkaufstasche holt sie mehrere Nuckelflaschen für Säuglinge, Babynahrung, Windeln, Feuchttücher, Schnuller. Die großen Packungen Windeln seien gerade im Supermarkt im Angebot gewesen, erzählt die Wirtin des „Schwabenstübles“.

Aus Hygienegründen keine Annahme von gebrauchten Sachen

Mit der Korber Kneipe hat der Einkauf aber gar nichts zu tun. Gemeinsam mit ihrer Schwägerin Havva Cura und viel Mithilfe aus der ganzen Familie organisiert sie gerade eine Hilfsaktion für die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei.

Gesammelt wird am Samstag, 18. Februar, von 9 bis 14 Uhr beim Sportplatz bei der Ballspielhalle in der Brucknerstraße 59. Angenommen werden Babynahrung in Pulverform, Feuchttücher, Windeln in allen Größen, Schnuller und Flaschen. Gebrauchte Schnuller oder Babyflaschen, auch wenn augenscheinlich sauber, oder angebrochene Packungen nehme man nicht an, aus Hygiene-Gründen und mit Blick auf das Infektionsgeschehen vor Ort, erklärt Maria Cura.

Kleidung und Decken werden nicht angenommen

Kleidung, Decken und andere Sachspenden werden bei dieser speziellen Sammelaktion nicht angenommen. Das habe einfach den Hintergrund, dass mittlerweile schon viele Lkw-Ladungen mit solchen Sachspenden auf dem Weg ins Erdbebengebiet seien, sagt Havva Cura, gerade Babynahrung werde vor Ort aber sehr dringend gebraucht. „Die Sachen sollen möglichst in Kartons gepackt und beschriftet werden“, sagt Maria Cura. Die beiden Frauen bitten darum, die Kartons nicht zu verschließen, da sie vor dem Versand in die Türkei den Inhalt noch durchsehen müssen.

Am Samstag hilft am Sportplatz die ganze Familie mit. Iksan Cura, Havvas Mann, und die gemeinsame Tochter Dilara haben ein Transportgewerbe und stellen zwei Sattelzüge und einen Sprinter für den Transport der Hilfsgüter zu Verfügung. Anfangs habe ihr Mann darüber nachgedacht, selbst die Spenden in die Türkei zu fahren, sagt Havva Cura. Über einen Bekannten, der beim Türkiye Kizilay Dernegi (der Türkische Rote Halbmond, größte türkische Hilfsorganisation und Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung) mitarbeitet, sei dann eine noch bessere Lösung zustande gekommen.

Türkische Hilfsorganisation fliegt die Spenden aus

Aus der Türkei kommt ein Cargo-Flugzeug, damit werden die Spenden aus Korb, nachdem sie in Stuttgart auf Europaletten gepackt worden sind, in die Krisenregion geflogen. So sei abgesichert, dass die Spenden mit dem türkischen Roten Halbmond auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Geplanter Zielort ist die Provinz Hatay, vor Ort werde aber vielleicht noch anders zugeteilt: „Die Dörfer haben fast noch gar nichts bekommen“, sagt Havva Cura.

Und keiner könne ihnen als privaten Organisatoren übel nachreden, sie würden sich an den Spenden angeblich noch selbst bereichern. Angehörige hat die Familie direkt in den zerstörten Regionen zwar nicht: Havva Curas Familie kommt aus der Gegend von Ankara und Maria Cura ist gebürtige Rumänin. Das Schicksal der Menschen in den Trümmern hat sie aber trotzdem tief berührt. Sie wollen helfen: „Wir geben unser Bestes“, sagt die „Schwabenstüble“-Wirtin.

Echo für die Hilfsaktion bisher sehr gut

Deswegen hoffen die beiden Frauen, dass zu der Sammelaktion am Samstag auch wirklich der ein oder andere Karton mit Spenden gebracht wird. „Wir möchten sehr viele Menschen erreichen“, sagt Maria Cura. Ob es jetzt 20 Kartons werden oder 200 - für alles sei man sehr dankbar. Mit der Spedition ihres Schwagers im Rücken und dank der Kooperation mit dem türkischen Rot-Kreuz-Pendant gebe es mengenmäßig kaum eine Grenze nach oben.

Maria Cura freut sich darüber, wie positiv das Echo zur geplanten Hilfsaktion im Ort bisher ausgefallen sei. Anfangs habe man natürlich erst einmal mit sämtlichen Vereinen gesprochen wegen der Nutzung des Sportplatzes. Und auch die Kneipen-Gäste, die eigentlich vor allem zum Dartspielen herkommen, haben die Ankündigung der Sammelaktion längst auf allen Kanälen verbreitet: „Die Anteilnahme war brutal groß“, sagt die Korberin. „Wir bedanken uns bei allen, die mithelfen“, fügt ihre Schwägerin hinzu.