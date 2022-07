Erfolgreicher Abschluss: Fabian Klemm aus Korb absolviert Mittlere Reife mit 1,0

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und damit liegen sechs unterrichtsfreie Wochen vor Fabian Klemm. Mit den Ferien beginnt für den Schüler von der Gemeinschaftsschule Korb eine Phase des Abschieds, aber auch die Vorfreude auf etwas Neues. Oder besser gesagt: „Ehemaliger Schüler“, sagt Schulleiter Jochen Binder schmunzelnd. Denn vor zwei Wochen hat der 16-Jährige erfolgreich seinen Realschulabschluss bestanden. Und erfolgreich auf ganzer Linie: Fabian Klemm beendet seine Schulzeit an der Gemeinschaftsschule mit der Note 1,0. Dafür erhielt der Schüler den Preis für sehr gute Leistungen und einen Preis von der Bürgerstiftung Korb für die besten Prüfungsleistungen.

„Erst habe ich es nicht geglaubt“, sagt Fabian Klemm. Der 16-Jährige erinnert sich an den Moment zurück, als er von seiner Abschlussnote erfahren hat. Nicht etwa bei der Zeugnisübergabe auf der Abschlussfeier der Schule, sondern durch einen Anruf aus dem Sekretariat. Für ein Formular musste der Schüler seine Daten bestätigen – und erfuhr dabei von der Abschlussnote, so Klemm. Realisiert hat der 16-Jährige es erst, als er die Zahl dann schwarz auf weiß auf Papier gesehen hat.

Drei Tipps von Fabian Klemm

Wie hat er es geschafft, die Traumnote vieler Schüler zu erreichen? „Das Beste gegeben“, sagt Fabian Klemm. Für künftige Absolventen hat er drei Tipps.

Erstens: Im Unterricht aufpassen. „Man ist sowieso in der Schule, in der Zeit kann man nichts anderes machen.“ Zweitens: Das Lernen nicht auf bis kurz vor dem Test oder der Klassenarbeit herauszögern. „Lieber eine Viertelstunde vorm Schlafengehen lernen, als stundenlang zwei Tage vor dem Test.“

Drittens: Die Nebenfächer nicht vernachlässigen. „Das alles zählt in die Abschlussnote hinein.“

Und so habe er neben dem Lernen noch Zeit gehabt, seinen Hobbys nachzugehen. Seit zehn Jahren ist der 16-Jährige beim SC Korb – zunächst in der Abteilung Handball angefangen und seit zwei Jahren spielt er Volleyball. „Wir trainieren zweimal in der Woche“, sagt er. Zusätzlich treffen sich die Spieler ein paar Mal in der Woche auf dem Beachvolleyballfeld in Korb oder im Waiblinger Freibad, um ein paar Bälle zu schlagen. Außerdem nimmt der Schüler Unterrichtsstunden am Klavier und trifft sich gerne mit Freunden.

Er besucht das Technische Gymnasium in Waiblingen

Genaue Pläne für die Zukunft, was er zum Beispiel beruflich machen möchte, hat Fabian Klemm noch nicht. Allerdings weiß er, welchen Weg er einschlagen möchte, um das herauszufinden. Ab dem neuen Schuljahr besucht er das Technische Gymnasium in Waiblingen. Schließlich sind seine Lieblingsfächer Mathematik und das Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik). „Die Zusage der Schule habe ich am Montag bekommen“, sagt er. Auch war er bereits bei einer Informationsveranstaltung und hat seine Klasse und die Lehrerin kennengelernt. Die nächsten drei Jahre wird er weiterhin die Schulbank drücken, um sein Fachabi zu machen. Was danach kommt, ist noch ungewiss. „Vielleicht studieren“, sagt er. Oder eben das, „was man für den Beruf braucht“.

Auf seine Schulzeit blickt der 16-Jährige gerne zurück. Seit Tag eins seiner Schullaufbahn war er Schüler in Korb, hatte einen Laufweg von zwei Minuten in das Klassenzimmer. Hier ist er mit seinen Freunden auf die Schule gegangen. Auch seine kleine Schwester macht in naher Zukunft ihren Abschluss an der Gemeinschaftsschule. Eine Botschaft ist Fabian Klemm wichtig: Hinter der Gemeinschaftsschule Korb stecke viel mehr, als auf den ersten Blick deutlich wird. „Ich höre immer mal wieder, dass die Schule einen schlechten Ruf hat“, sagt er und widerlegt dieses Gerücht vehement.

Vorurteile gegenüber der Gemeinschaftsschule

Zwar denken Klemm zufolge viele, dass die Schule etwa eine Haupt- oder Sonderschule sei, aber wissen seiner Meinung nach nicht viel über das Konzept oder welche Abschlüsse man überhaupt machen könne. „Das ist schade“, sagt Fabian Klemm, der sich sichtlich an der Gemeinschaftsschule Korb wohlgefühlt hat.

Damit geht es nicht nur ihm so: „Immer mal wieder besuchen uns ehemalige Schülerinnen und Schüler“, berichtet Schulleiter Jochen Binder. Auch Fabian Klemm ergänzt: „Man kennt sich hier untereinander, weiß, wie der andere heißt.“ Wird er die Schule vermissen? Der Absolvent antwortet schlicht: „Ja.“