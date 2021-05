In den vergangenen zwei Monaten ist es erneut zu Vorfällen mit Bewohnern der Asyl-Anschlussunterkunft in der Brucknerstraße gekommen. Das hat das Integrationsteam in seinem jüngsten Bericht dem Gemeinderat mitgeteilt. Für viele Vorfälle ist der Bewohner verantwortlich, der schon früher immer wieder negativ aufgefallen war und deswegen auch wiederholt vor Gericht stand. Doch auch mit anderen Bewohnern gab es Streit.

Neuer Integrationsmanager mit Rotwein

{element}