Man hatte es schon ahnen können, die Wetterlage gab es her: Ein kalter Nordostwind trieb übers Wochenende die Temperaturen tief in den Keller. Dazu war der Himmel am Montagmorgen kurz vor Sonnenaufgang aufgeklart. Da sitzen die Wengerter in den Startlöchern. Und tatsächlich: Der erste Remstal-Eiswein des Jahres konnte gelesen werden. Geklappt hat das in Korb und in Fellbach.

Jens Zimmerle ist begeistert: „Die Waage hat gar nicht ausgereicht um den Oechslegrad zu bestimmen,“ berichtet