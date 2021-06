Nachdem Korb am 28. Mai als damals einzige Gemeinde im Rems-Murr-Kreis null Corona-Infizierte zu vermelden hatte, sind die Infektionszahlen in der Gemeinde langsam aber stetig wieder gestiegen: Stand Mittwoch, 23. Juni, waren in Korb elf Fälle gemeldet.

Und das, obwohl der Trend anderenorts weiterhin rückläufig ist: So vermelden gleich acht Kommunen im Kreis nach den neuesten verfügbaren Zahlen des Landratsmates null Fälle (Aspach, Auenwald, Großerlach, Kaiserbach, Oppenweiler,