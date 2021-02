Für manche Familien ist ein Freibadbesuch ein günstiger Urlaubsersatz, für andere hingegen eine Möglichkeit, sich abzukühlen und sportlich zu betätigen. Doch wer künftig in Korb baden gehen will, der muss tiefer in die Tasche greifen. Die Eintrittspreise für das Korber Bädle sollen erhöht werden. Das hat der Bädlesverein, der seit 2012 das Freibad betreibt, angeregt. Das letzte Wort hatten die Gemeinderäte, die in ihrer jüngsten Sitzung, bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme, grünes