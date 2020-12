Seit 25 Jahren arbeitet Manuela Hellerich als Hebamme. In ihrer Praxis in Korb erzählt sie, wie Corona ihren Alltag verändert hat und wie sie einst zu dem Beruf kam. Verhältnismäßig spät startete sie in dem Bereich.

"Es fehlt an Zwischenmenschlichem"

Es ist angenehm warm in der Praxis von Manuela Hellerich. Die Jalousien sind zu, für Helligkeit sorgen viele kleine Lichter. Hier drinnen ist Manuela Hellerich am liebsten barfuß unterwegs. Die Frauen und auch sie selbst sollen