„Die Vorbereitungen für die Feier zu 750 Jahre Korb laufen“, sagte Bürgermeister Jochen Müller unlängst im Gemeinderat. Darauf antwortete er auf eine Anfrage von Martin Zerrer (CDU/Freie Wähler). Demnach hält die Verwaltung am Datum für die Feierlichkeiten im Sommer fest. „Wer weiß, was bis dahin ist“, so Müller. „Die Leute warten darauf und freuen sich“, weiß der Bürgermeister. Geplant ist ein Festwochenende von Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli. „Die Musiker sind gebucht, die