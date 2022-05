Gemeinde Korb startet auf Instagram und möchte junge Leute erreichen

Welche Veranstaltungen stehen in Korb an, worüber tagt der Gemeinderat und was plant der Weinort bezüglich der 750-Jahr-Feier? Diese und zahlreiche andere Informationen teilt die Gemeindeverwaltung neuerdings auch auf der Fotoplattform Instagram mit – unter dem Nutzernamen „gemeindekorb“.

Bedingt durch die Pandemie passierte bislang auf der Facebook-Seite wenig

„Vor neun Jahren trat die Gemeindeverwaltung Facebook bei und machte damals den ersten Schritt in die Welt der Sozialen Medien“, heißt es aus dem Rathaus. Bedingt durch die Pandemie und den Personalwechsel innerhalb des Rathauses habe die Facebook-Seite der Gemeinde nicht regelmäßig gepflegt und aktualisiert werden können, sagt Lisa Gunter auf Anfrage unserer Redaktion. Lisa Gunter ist in Korb für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Um auch die Jugendlichen in Korb mit Informationen rund um die Gemeinde zu versorgen, sollen von nun an die Instagram- und Facebook-Seiten der Gemeinde regelmäßig bespielt werden.