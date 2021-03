Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Korb in der Urbanstraße schreiten voran. Die gute Nachricht zuerst: Im Rahmen eines Schulsanierungsprogramms hat die Gemeinde Korb die Zusage für einen Zuschuss in Höhe von rund 950.000 Euro erhalten. Das gab Kämmerer Stefan Obenland in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Alter Beton muss für 70.000 Euro saniert werden

Auf die gute Nachricht folgte eine schlechte. Nachdem die alte Fassade demontiert