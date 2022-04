Kann der Eingriff in die Natur mit Maßnahmen ausgeglichen werden? Was es konkret für die Erweiterung des Gewerbegebiets Riebeisen in Korb – wofür die rund 7,16 Hektar große Fläche „Riebeisen II“ versiegelt wird – bedeutet, hat Anna-Lena Adlung vom Planungsbüro „Kerker, Müller, Braunbeck“ (KMB) aus Ludwigsburg im Korber Gremium erklärt.

Grünen-Fraktion ist gegen eine Versiegelung

Auch wenn es in der vergangenen Sitzung um keinen Beschluss, sondern lediglich um eine