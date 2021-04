In vielen Angelegenheiten war der Grünen-Gemeinderat Gerhard Brenner (71) streitbar. Er redete sich bei Themen wie Windkraft ordentlich in Rage – und das nicht nur einmal, wie sich Jürgen Klotz von der SPD in der jüngsten Sitzung erinnert hat.

"Mein Körper gibt mir ernstzunehmende Signale"

Nun zieht sich Gerhard Brenner nach etwa zwölf Jahren aus privaten Gründen aus dem Korber Gemeinderat zurück. „Mein Körper gibt mir ernstzunehmende Signale, dass das zu viel ist“, sagt er.