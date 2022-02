Aufgrund von Sanierungsarbeiten bleibt das Hallenbad Korb von Montag, 28. Februar, bis Sonntag, 6. März, geschlossen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist deshalb in der Faschingswoche kein Badebetrieb im Hallenbad möglich.

Laut Verwaltung freue man sich seit der Eröffnung des Hallenbades am 26. November über regen Betrieb. Obwohl aktuell Einschränkungen aufgrund der anhaltenden Pandemie gelten, werde das Angebot auch in den verkürzten Öffnungszeiten gut und gerne in Anspruch