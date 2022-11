Jubiläum: Tennisclub Korb feiert 50-jähriges Bestehen

Der Tennisclub Korb hat seine Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen nachträglich gefeiert. Das Fest, das vergangenes Jahr der Pandemie zum Opfer fiel, wurde nun im Fellbacher „Supper Club“ mit rund 150 Mitgliedern und Gästen nachgeholt.

Im Mittelpunkt des Abends stand, wie der Sportverein in einer Pressemitteilung schreibt, die „Jubiläumsschrift“. Dabei handelt es sich um eine Präsentation, die die gesamte Geschichte des Tennisclubs erzählt und mit Ereignissen der Zeit und Bildern ausgeschmückt ist.

Feldherrenhügel beschert dem Verein viele neue Mitglieder

In den vergangenen fünf Jahren hat sich viel in dem Tennisclub getan: Im Jahr 2017 wurde die Tennisanlage frisch saniert und seitdem folgten weitere Bauprojekte wie der eines Geräteschuppens, der Umbau der Küche und die Entstehung des „Feldherrenhügels“.

Der Hügel sei zum zentralen Standort für Feste und für Zuschauer geworden. Dadurch gewann der TC eigenen Angaben zufolge rund 100 neue Mitglieder. Der Feldherrenhügel entstand eigentlich aus einer Not heraus: Nach den Sanierungsarbeiten 2017 häufte sich ein großer Hügel aus Erde an, dessen Beseitigung sehr kostenintensiv gewesen wäre. Also entwickelte der TC die kreative Idee zum „Feldherrenhügel“. Mit einem gefliesten Boden, einer Außenküche und gemütlichen Sitzmöglichkeiten wurde die Aussichtsplattform ein wichtiger Bestandteil für den Club.

1971 startete der Tennisclub mit 15 Mitgliedern, inzwischen zählt der Verein mehr als 270 Tennisspieler in 21 Mannschaften. Die Anzahl der aktiven unter 18-jährigen Tennisspieler hat sich zudem seit 2019 fast verdoppelt: Aktuell sind mehr als 70 Jugendliche aktiv. In den kommenden Jahren sollen zusätzliche Jugendmannschaften im Verbandsspielwettbewerb gemeldet werden. So könne die Zukunft kommen und den Verein jung halten.