Köpfe am Korber Kopf: Alphornkonzert am "Ohrenthron" in Korb

Am Samstag, 25. Juni, findet von 19.30 Uhr an auf dem Skulpturenrundweg Köpfe am Korber Kopf am „Standort 5“ rings um die Skulptur „Ohrenthron“ ein Alphornkonzert statt. Das teilt die Künstlergruppe in einer aktuellen Pressemitteilung mit.

Musiker zu den „Esslinger Alphörnern“

Sechs Alphornbläser werden mit ihren Alphörnern vor Ort sein, die – hintereinandergelegt – circa 22 Meter lang sind. Die Musiker gehören zu den „Esslinger Alphörnern“, einer Musikergruppe, die annähernd dreißig Jahre besteht. Die Leitung hat Profimusiker Eckhart Fischer.

Der Pressemitteilung zufolge ist ein breites Melodierepertoire beim Konzert am Korber Kopf zu erwarten: Traditionelle Alphornmusik wird ebenso zu hören sein wie zeitgenössische Alphornkompositionen, mit „Amacing Grace“ oder einem Volkslied wird auch Bekanntes darunter sein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Zur Bewirtung sind der Pressemitteilung zufolge ein Weingut und eine Eisbar vor Ort. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert, bei gleicher Uhrzeit, auf Samstag, 9. Juli, verschoben.

Infos zum Konzert gibt es telefonisch

Tagesaktuelle Informationen gibt es dazu unter der Telefonnummer 0 71 51/30 59 82 oder unter 01 79/4 74 13 22.

Der Veranstaltungsort ist nur fußläufig zu erreichen, als Parkplatzempfehlung gilt der Hanweiler Sattel, von dort sind es circa 25 Minuten Fußweg bis zum Standort 5. Alternativ sind es von der Bushaltestelle Seeplatz aus circa eineinhalb Kilometer Fußweg, die über die Weinbergstäffele bis zum Skulpturenrundweg hinauf führen (Ausschilderung Starenweg).