Spaziergänger am Korber Kopf konnten es schon entdecken: Aktuell entsteht am Standort fünf des Skulpturenwegs ein neues Kunstwerk der Ausstellung „Köpfe am Korber Kopf“.

Die Skulptur trägt den Namen „Der Ohrenthron“. Es ist das erste Mal, dass das Werk eines Landart-Künstlers bei der Skulpturenschau „Korber Köpfe“ zu sehen ist, erklärt Kuratorin Ruth Messer. Gemeinsam mit ihrem Mann Guido Messer organisiert sie die Skulpturen-Schau in diesem Jahr zum 16. Mal in