Kamerateam dreht am Korber Kopf für SWR-Sendung "Kunscht!"

Ein Fernsehteam des SWR hat am Mittwoch, 24. Februar, in Korb gefilmt. Es ging um den Skulpturenrundweg „Köpfe am Korber Kopf“.

Das Filmteam um Frank Rother drehte nach Angaben der Gemeindeverwaltung für die Sendung „Kunscht!“. Ruth und Guido Messer, die derzeit die neue Ausgabe der "Köpfe am Korber Kopf" vorbereiten, standen dabei vor der Kamera. Im Mai soll am Korber Kopf die nächste Runde der Skulpturenausstellung unter freiem Himmel eröffnet werden.

Gesendet wird der Kurzfilm laut Gemeinde an diesem Donnerstag, 25. Februar, um 22.45 Uhr im SWR-Fernsehen. Danach ist er eine Woche lang online in der Mediathek des Senders zu sehen.