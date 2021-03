Die Zahl der Menschen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden sind und sich deshalb aktuell in Quarantäne befinden, ist in Korb deutlich gestiegen. Das sah Mitte Februar noch anders aus. Damals verzeichnete der Weinort eine positive Entwicklung: Es befand sich offiziell nur eine Person in Quarantäne. Am Mittwochmorgen (31.03.) zeigt die Corona-Fallzahlen-Tabelle des Landratsamts an, dass es in der 11.000-Seelen-Gemeinde 23 bestätigte Corona-Fälle gibt (Stand