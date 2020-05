Seit vielen Jahren sind der Hanweiler Sattel und Kleinheppacher Kopf am 1. Mai ein beliebte Ausflugsziele von Jugendlichen – mit all den unangenehmen Begleiterscheinungen wie Lärm, Müll und schwer betrunkenen jungen Leuten. In diesem Jahr läuft gar nichts. Die Beschränkungen in der Coronakrise gelten auch und gerade für den Hanweiler Sattel. Spaziergänge zu zweit oder mit der Familie sind erlaubt, Treffs in der Gruppe oder gar Partys sind tabu, sagt die Leiterin des Korber Haupt- und