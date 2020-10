In den vergangenen Jahren hat sich ein akuter Mangel an Betreuungsplätzen abgezeichnet – auch in der Gemeinde Korb. Vor allem durch die Neubaugebiete Hofäcker und Südrand Langenäcker, aber auch durch die Verdichtung innerorts. Dem Problem der mangelnden Kita-Plätze will die Verwaltung entgegenwirken und plant deshalb eine neue Kindertageseinrichtung. Im Neubaugebiet Südrand Langenäcker soll eine Kita mit vier Gruppen entstehen.

Nun hat der Korber Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung