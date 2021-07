Die Suche nach einem Kindergartenplatz ist in der Regel mit viel Aufwand und Stress verbunden. Nach aktuellem Stand sollen in der Gemeinde Korb aber fast alle Kinder im Kindergartenjahr 2021/22 einen Betreuungsplatz erhalten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung über den Kinderbetreuung-Bedarfsplan beraten. Ziel dieser Bedarfsplanung ist, für das Kindergartenjahr 2021/2022 und darüber hinaus die Warteliste konstant auf null zu reduzieren.

Anzahl der Geburten fast stabil

