Kita-Plätze in Korb sind Mangelware: Bis wann Kinder angemeldet werden können

Freie Kitaplätze sind in Korb zurzeit wieder Mangelware. Wie die Gemeinde auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, „sind alle Plätze in den gemeindeeigenen sowie in den kirchlichen Einrichtungen belegt“. Einzig und allein in der Kita Waldbande des gleichnamigen Vereins, der ein freier Träger ist, gibt es nach Informationen der Gemeinde noch freie Plätze. „Das kann sich jeden Tag ändern“, heißt es aus dem Rathaus.

Dementsprechend stehen viele Kinder auf der Warteliste der Gemeinde. Aufgrund einer Systemumstellung innerhalb der Verwaltung ist hier die genaue Anzahl gerade nicht bekannt, nur so viel: „18 Kinder wurden zu spät angemeldet“, so die Gemeinde. Anmeldeschluss sei jeweils sechs Monate vor der Wunschaufnahme.

Kita-Plätze werden jedes Jahr zum Herbst und zum Frühjahr vergeben

Aktuell läuft eine Anmeldefrist bis Ende Februar. Eltern können ihre Kinder also noch rund sechs Wochen für einen Kita-Platz in Korb anmelden – und zwar mit Beginn im Herbst 2023. „Die Plätze werden jedes Jahr zum Herbst und zum Frühjahr vergeben“, so die Gemeinde.

Steht ein Kind auf der Warteliste, sei man bemüht, schnellstmöglich ein Platz zu finden. Wie viele Kinder auf einen Platz warten, hänge von unterschiedlichen Faktoren ab. Wenn zum Beispiel eine Familie neu nach Korb zieht oder wenn ein Kind in die Grundschulförderklasse wechselt. Oder wenn ein neuer Betreuungsbedarf entsteht, sprich es einfach mehr Kinder in Korb gibt.

Abhilfe soll bald das Kinderhaus Südrand Langenäcker schaffen. Dort, wo aktuell noch Kran, Absperrungen und Baumaterialien stehen, sollen schon bald Kinder durch das neue Gebäude toben können. Hier entstehen zusätzliche 85 Kindergartenplätze für die Gemeinde. Für das Kinderhaus sind 2023 erneut 1,9 Millionen Euro vorgesehen

Bis Ende Juni 2023 sollen die Arbeiten am neuen Kinderhaus fertig werden

Das Richtfest wurde im Oktober des vergangenen Jahres gefeiert. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, bestätigt die Gemeinde Korb.

Bis Ende Juni 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Anschließend sollen die einzelnen Gruppen schrittweise einziehen und in Betrieb genommen werden.

Im viergruppigen Kindergarten sollen 85 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren betreut werden. Es sind zwei Ü-3-Gruppen und zwei U-3-Gruppen vorgesehen. Für das Kinderhaus sucht die Gemeinde noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch für die Stelle der Leitung und der stellvertretenden Leitung.

Ausgeschrieben sind auch „mehrere Stellen für pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit“ – für das neue Kinderhaus Südrand Langenäcker und für bereits bestehende Häuser, so die Gemeinde. „Erste Bewerbungen liegen bereits vor.“ Weitere Einrichtungen der Gemeinde sind das Kinderhaus „Im Körble“, das Kinderhaus „schau hinaus“ und der Kindergarten „Villa Kunterbunt“. Die Gemeindeverwaltung arbeitet zurzeit an einer Kindergartenbedarfsplanung für 2023 und 2024. Diese wird zeigen, wie viele Kita-Plätze letztlich in den nächsten zwei Jahren benötigt werden. „Detaillierte Aussagen sind aktuell nicht möglich“, so die Gemeinde.

Die Kita-Plätze in Korb sind teurer geworden

In Korb wurden die Kita-Gebühren mit dem Kindergartenjahr 2022/2023 erhöht – und zwar pauschal um 3,9 Prozent. Seit dem 1. September 2022 gilt der neue Gebührenkatalog für die Elternbeiträge. Die Kosten für einen Kita-Platz sind in allen Kinderbetreuungseinrichtungen in Korb erhöht worden, „auch für jene in kirchlicher und freier Trägerschaft“, so die Gemeinde Korb. Die Erhöhung der Kita-Gebühren stieß auf großes Unverständnis bei betroffenen Müttern und Vätern aus Korb.

Die Gemeinde Korb folgte mit der Erhöhung einer Empfehlung von kommunalen und kirchlichen Verbänden in Baden-Württemberg. Begründet wird der Schritt damit, dass das Betreuungsangebot sichergestellt und steigende Investitions- und Sachkosten sowie Personalkosten finanziert werden müssen.