Wegen der Corona-Pandemie waren die Kindertageseinrichtungen vom 26. April bis 17. Mai dieses Jahres geschlossen. Etwa 70 Prozent der Familien haben der Gemeindeverwaltung zufolge die Notbetreuung in den kommunalen Einrichtungen in Anspruch genommen. „Die Gebühren für den Monat Mai wurden vorläufig bis zur Entscheidung des Gemeinderats nicht abgebucht“, schreibt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

Wenn Kita-Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wurde, gibt's die Hälfte der