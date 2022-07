Klaus Nübel dirigiert seit 20 Jahren: Musikverein Korb-Steinreinach feiert Jubiläum

Die Kirchenruine Korb-Steinreinach verwandelt sich am Sonntag, 24. Juli, von 18 Uhr an zu einem Konzertgelände. Unter freiem Himmel – und hoffentlich bei gutem Wetter – spielt der Musikverein Korb-Steinreinach. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der katholischen Kirche in Korb statt. Anlass des Konzerts ist Dirigent Klaus Nübel selbst – denn mit ihm zusammen feiern die Korber Musiker Jubiläum. Seit 20 Jahren leitet der 61-Jährige die Musikgruppe.

Klaus Nübel erinnert sich noch ganz genau an den Tag, als er im Musikverein Korb-Steinreinach angefangen hat: „Ich habe am 14. Juli 2002 den Vertrag unterschrieben“, sagt er. „Damals habe ich noch in Weinstadt gewohnt und war bei der Musikvereinigung Großheppach aktiv.“

Seine Aufgabe habe zu der Zeit unter anderem darin bestanden, „Termine für die Kapellen“ zu organisieren. „Dann habe ich erfahren, dass die Korber einen Dirigenten suchen“, sagt er. Klaus Nübel bewarb sich auf den Posten, bekam ihn und blieb – obwohl er in der Zwischenzeit von Weinstadt nach Murrhardt zog. Auch dort engagiert er sich: „Ich dirigiere noch den Musikverein Fornsbach.“

Verein spielt Stücke wie „Tanz der Vampire“ und „Der letzte Mohikaner“

Der 61-jährige Dirigent, der hauptberuflich als Bürokaufmann arbeitet, stellt das Programm des Jubiläumskonzerts vor. „Wir haben uns besondere Stücke für das Konzert ausgesucht“, sagt er. „Auch Stücke, die zu meinen Favoriten gehören.“ Dazu zählen unter anderem „Tanz der Vampire“, „Der mit dem Wolf tanzt“, die Melodie aus dem Film „Der letzte Mohikaner“, „Aladdin“, „The Best of Bond“ und „Pilatus: Mountain of Dragons“.

Auch möchten die Musiker eines verstorbenen Musiker-Kollegen gedenken. „Unser Schlagzeuger hat ihm zu Ehren eine Polka geschrieben“, sagt Klaus Nübel – „Die schöne Zeit“. Was dem Dirigenten in den vergangenen 20 Jahren am meisten Spaß bereitet hat? „Die ganzen Konzerte und überhaupt der Zusammenhalt in der Truppe“, fasst er zusammen. Vor allem während der Corona-Pandemie habe die Zusammenarbeit – sofern es möglich war – gut geklappt. „Es ist immer der Rückhalt vom Verein da“, sagt der 61-Jährige.

Konzert sollte ursprünglich auf dem Korber Kopf stattfinden

Der Eintritt zum Konzert an der Ruine in Steinreinach ist frei. Die Fläche soll bestuhlt werden, die Sitzplätze sind jedoch rar. Wer möchte, kann den Künstlern im Stehen lauschen. „Wir wollten das Konzert eigentlich oben auf dem Korber Kopf machen“, sagt der gelernte Trompeter.

Für das Vorhaben auf der Wiese am Berghäusle gab es auch grünes Licht vom Gemeinderat, jedoch musste das Open-Air-Konzert coronabedingt abgesagt werden. Da es auf dem Korber Kopf allerdings aufgrund der Logistik schwer ist, sagt Klaus Nübel, und unter dem Aspekt, dass möglicherweise nicht alle Zuschauer gut zu Fuß unterwegs sind, habe man sich für den Platz an der Ruine entschieden.

„Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen“, sagt Nübel. Singt der Dirigent auch? „Ich singe gerne, aber das will keiner hören“, scherzt Klaus Nübel.

Jeden Montag wird von 19.30 bis 21.30 Uhr geprobt

Der Musikverein Korb-Steinreinach probt jeden Montag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Musiksaal der Gemeinschaftsschule Korb in der Brucknerstraße 10. Die Wurzeln des Vereins reichen eigenen Angaben zufolge zurück bis in das Jahr 1909. Weitere Informationen zum Verein gibt es online unter www.mvkorb-steinreinach.de.