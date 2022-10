Korb: 2023 wird Niederschlagsgebühr zwei Cent teurer - aber wie berechnet die sich?

Der Gemeinderat Korb hat in seiner jüngsten Sitzung die Wassergebühren für das kommende Jahr festgelegt. Auch wenn bei der Trinkwasserversorgung laut Verwaltung die Bezugskosten um rund 20.000 Euro steigen, bleibt die Grundgebühr für die Nutzer gleich: Für 2022 sei diese schon neu kalkuliert worden, deshalb sei das nicht nötig. Eine erneute Anpassung soll in diesem Bereich laut Gemeinde erst wieder 2027 erfolgen.

Änderungen beim Wasser gibt es aber trotzdem - und zwar bei den Abwassergebühren: Beim Schmutzwasser beträgt die Gebühr kommendes Jahr 1,85 Euro pro Kubikmeter und steigt damit um 21 Cent. Eine leichte Erhöhung gibt es auch bei der Gebühr für das Niederschlagswasser, allerdings nur um 2 Cent.

Was gilt als versiegelt, was nicht?

Die Niederschlagswassergebühr errechnet sich laut Kämmerer Stefan Obenland anhand der versiegelten Fläche auf dem eigenen Grundstück. Das sorge bei den Bürgern immer wieder für Verwirrung, weiß auch Bürgermeister Jochen Müller. Eine der häufigsten Fragen dazu laute in etwa: „Was ist, versiegelt, was nicht - und ist es auch versiegelt, wenn ich Photovoltaik drauf habe.“

Der Kämmerer stellt klar: Alles was vom Gebäude und Gebäudedach überdeckt wird, ist versiegelt. Auch Gartenwege spielen in die Berechnung hinein, hier gelten verschiedene Versiegelungsgrade, je nachdem, welches Material verwendet werde - Beton, oder doch ein durchlässiger Kies. Änderungen, wie zum Beispiel die Umwandlung einer Grünfläche in einen Steingarten oder anders herum, müssen Eigentümer der Verwaltung eigentlich mitteilen. Dann werde die Gebühr für diesen Bereich neu berechnet, so der Kämmerer.