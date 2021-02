Dass die Schule eines Tages ins Kinderzimmer und das Büro ins Wohnzimmer verlegt werden, war für viele Menschen vor der Pandemie nahezu unvorstellbar. Daher ist eine verlässliche Internetverbindung nun wichtiger denn je, um sich problemlos in eine Online-Konferenz oder in den Fernunterricht einwählen zu können. Etwa 60 Haushalte in Korb – von der Rosenstraße bis zur Hanweiler Straße – leiden seit Jahren darunter, dass ihr Wohngebiet nicht mit schnellem Internet versorgt ist. Im sogenannten