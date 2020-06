Für das Neubaugebiet Südrand Langenäcker plant die Gemeinde Korb den Bau eines viergruppigen Kinderhauses. In der Bedarfsplanung für dieses Kindergartenjahr wird deutlich: Die Plätze braucht Korb dringend. Vor allem durch die Neubaugebiete Hofäcker und Südrand Langenäcker, aber auch durch die Verdichtung innerorts. Denn die Vergabe der Bauplätze erfolgt vorrangig an Familien mit Kindern, heißt es in der Kindergartenbedarfsplanung. Deshalb müsse in den kommenden Jahren mit Zuzügen gerechnet