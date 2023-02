Korb bekommt neuen Zebrastreifen - dafür muss ein Baum gefällt werden

In Korb stehen Baumfällarbeiten an: Am Montag, 27. Februar, rückt der Korber Bauhof aus, um die Baumhasel an der Rieslingstraße im Gebiet Südrand Langenäcker zu fällen. Das teilt die Gemeinde Korb in einer Pressemitteilung mit.

Fußgängerüberweg ins neue Baugebiet Südrand Langenäcker

Grund für die vorbereitenden Arbeiten ist der vom Gemeinderat beschlossene Fußgängerüberweg auf Höhe der Beinsteiner Straße ins neue Baugebiet „Langenäcker“. Neben der weiteren Erschließung des Gebiets soll der Überweg auch die sichere Querung der Südstraße für Spaziergänger schaffen. Die notwendigen Tiefbauarbeiten für den geplanten Zebrastreifen sollen in diesem Jahr stattfinden. Deshalb muss jetzt einer der Bäume entlang der Südstraße gefällt werden.

Aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes müssen die Fällarbeiten jetzt stattfinden, da von Mittwoch, 1. März, an bis einschließlich 30. September keine solchen Arbeiten stattfinden dürfen. Die Regelung soll sicherstellen, dass nistende Vögel nicht gestört werden.