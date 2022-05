Korb: Bergfest auf dem Kleinheppacher Kopf am 26. und 28. Mai

Nach zwei Jahren findet das Kleinheppacher Bergfest wieder statt. Am Donnerstag, 26. Mai, und am Samstag, 28. Mai, veranstaltet der Männergesangsverein (MGV) Kleinheppach sein traditionelles Bergfest auf dem Kleinheppacher Kopf.

Bevor das Fest beginnen kann, gibt es für die vielen freiwilligen Helfer noch viel zu tun: Am Dienstag, 24. Mai, treffen sich die Ehrenamtlichen auf dem Kleinheppacher Kopf, um mit vereinten Kräften das Zelt aufzubauen. Am Mittwoch, 25. Mai, erfolgen an gleicher Stelle die letzten Aufbauarbeiten.

Besucher müssen zu Fuß oder per Fahrrad kommen

Am Donnerstag, 26. Mai, an Himmelfahrt und „Vatertag“, müssen die Besucher zu Fuß oder per Fahrrad auf den Kleinheppacher Kopf kommen. Es gibt knusprige Hähnchen, Braten oder Maultaschen – mit Fleisch oder vegetarisch – mit selbst gemachtem Kartoffelsalat und anderen Leckereien. Frisch gezapftes Bier, Remstäler Weine und andere Getränke runden das reichhaltige Angebot ab.

In diesem Jahr feiert der MGV 75-jähriges Bestehen des Chores, deshalb gibt es 2022 keinen Bergfest-Sonntag. Dafür wird am Samstag, 28. Mai, das „Bergfest Spezial“ unter dem Motto „Blech meets rock“ ab 16 Uhr gefeiert. Ein Shuttle-Bus fährt von 16 bis 20.30 Uhr (Abfahrt an der Krone in Kleinheppach). Weitere Infos unter www.mgv-kleinheppach.de.