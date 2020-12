Der Obst- und Gartenbauverein Korb-Steinreinach wird von der Gemeinde Korb mit maximal 11 000 Euro bezuschusst. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Die Mittel waren erforderlich, weil der Obst- und Gartenbauverein beabsichtigte, sein in 2001 in Eigenleistung erbautes Schulungsheim an das Abwassernetz anzuschließen. Deshalb beantragte er hierfür einen Zuschuss bei der Gemeinde.

Die Gemeinde gewährt dem Verein für sein Vorhaben einen