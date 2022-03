Die Corona-Schnellteststation auf dem Edeka-Parkplatz in Korb, eine Zusammenarbeit von Medical Service By Schoch und dem Neckar Käpt’n, bietet nun auch kostenlose PCR-Tests an. Anspruch auf einen solchen Test haben diejenigen, die von einer offiziellen Teststation positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Ergebnis erfolgt innerhalb von 36 Stunden

Das Ergebnis erfolgt dem Betreiber zufolge innerhalb von 36 Stunden.

Bislang habe es keinen großen Andrang