Korb: Elsa Offtermatt wird 100 - noch mit 92 Jahren hat sie Kartoffeln geerntet

Mit Kaffee und Kuchen feiert Elsa Offtermatt am Dienstag ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin aus Korb ist körperlich und geistig noch topfit, berichten Sohn Klaus Offtermatt und Schwiegertochter Irene Offtermatt.

Aufgewachsen ist die Schwäbin als Älteste von drei Geschwistern auf dem Bauernhof der Familie in Schwäbisch Hall. Die Heirat mit ihrem gebürtigen Korber Ehemann verschlug sie dann in das Haus, in dem sie heute noch wohnt. Es wurde 1907 erbaut und ist seither in Familienbesitz.

Beim Betreten ist deutlich: Hier wird gerade renoviert, es werden unter anderem die Fenster ausgetauscht und der Flur saniert. Für die Familie steckt das Haus voller Erinnerungen, nicht nur ihre eigenen Söhne Dieter und Klaus Offtermatt sind hier groß geworden, sondern auch ihre Enkelsöhne Jochen und Marvin Offtermatt haben hier von klein auf gespielt, wenn sie Oma Elsa besucht haben.

Fast 21 Jahre war sie Zeitungsausträgerin

Elsa Offtermatt lernte wie viele Frauen früher, die auf dem Bauernhof aufwuchsen, keinen Beruf, sondern wurde Hausfrau. Trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, einer Beschäftigung nachzugehen. Fast 21 Jahre war sie Zeitungsausträgerin, unter anderem für die Waiblinger Kreiszeitung. Sie habe es nicht nur gemacht, um sich etwas dazuzuverdienen, sondern sie hatte auch aufrichtig Spaß daran, sagt Klaus Offtermatt. Die Arbeit als Zeitungsausträgerin hat sich wegen der frühen Arbeitszeit mit ihrer Mutter- und Hausfrauenrolle vereinbaren lassen und gab ihr die Möglichkeit, etwas dazuzuverdienen.

Die Gartenarbeit ist sehr lange ihr größtes Hobby gewesen

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Als Folge der Kriegszeiten lernte Elsa Offtermatt schon als Jugendliche, auf dem familieneigenen Acker auszuhelfen. Neben ihrem Haus in Korb hat sie ihren eigenen Gemüsegarten angelegt, dort finden sich unter anderem Gurken, Karotten und Salat. „Bis sie 92 war, hat sie da draußen noch Kartoffeln geerntet“, erzählt Schwiegertochter Irene Offtermatt. Sie sei sehr perfektionistisch und wolle deswegen am liebsten immer alles alleine machen, so auch in ihrem geliebten Gemüsebeet. Die Gartenarbeit ist sehr lange ihr größtes Hobby gewesen. Sie hat sich auch nicht davon abbringen lassen, noch mit 85 Jahren auf dem damaligen Weinberg der Familie mitzuarbeiten.

Seit einem Schlaganfall vor knapp acht Jahren geht sie aber alles ein bisschen langsamer an. Ihr Sohn erzählt: Wenn man sie fragt, ob sie irgendwelche Beschwerden habe, antworte sie bloß mit: „Ha noi, mir fehlt nichts.“ Ganz im Gegensatz zu früher spricht die Jubilarin mittlerweile eher weniger. „Sie hat immer was zu erzählen gehabt“, merkt Sohn Klaus Offtermatt an. Bei der kommenden Geburtstagsfeier will die Familie so viel wie möglich mit ihr reden, weil sie die Jubilarin dazu animieren will, sich auch wieder mehr mitzuteilen.

Klaus Offtermatt beschreibt seine Mutter als sehr gutmütig

Die Familie stand für Elsa Offtermatt immer schon ganz oben. Klaus Offtermatt beschreibt seine Mutter als sehr gutmütig. „Sie ist immer für alle da und hatte früher auch immer etwas für die Kinder dabei.“ Auch um ihre Enkelsöhne habe sie sich immer gerne gekümmert. Ihre Familie möchte ihr jetzt dieselbe Fürsorge und Aufmerksamkeit wieder zurückgeben. Die Brüder Klaus und Dieter Offtermatt übernehmen verschiedene Aufgaben, um sie zu entlasten. Sie putzen zum Beispiel oder kochen das Mittagessen. Zusätzlich zu der Betreuung durch die eigene Familie wird die Jubilarin dreimal täglich von den Schwestern der Sozialstation in Korb besucht.

Immer wieder lächeln sich Mutter Elsa Offtermatt und Sohn Klaus während des Gesprächs an. Wie sehr Elsa Offtermatt von ihrer Familie wertgeschätzt und geliebt wird, ist nach nur einer Begegnung deutlich sichtbar.