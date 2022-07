Korb: Kita "Schau hinaus" kehrt ab September zu gewohnten Öffnungszeiten zurück

Weil Erzieher fehlen, hatte die Gemeinde Korb die Betreuungszeiten in den Kindergärten „Im Körble“ und „Schau hinaus“ gekürzt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat der Korber Bürgermeister Jochen Müller nun bekanntgegeben, dass – nach derzeitigem Stand – von September an im Kinderhaus „Schau hinaus“ wieder eine hundertprozentige Betreuung angeboten werden könne.

Personal fehlt

„Im Körble“ hingegen fehle hierfür weiterhin „schlicht und ergreifend“ das erforderliche Personal, so der Bürgermeister. Das Ziel sei bis Dezember, auch „Im Körble“ schnellstmöglich das bisherige Betreuungsangebot wieder anbieten zu können. Von September an soll die Betreuungszeit schrittweise, zunächst wieder auf 15 Uhr, erweitert werden.

Interessierte können sich bewerben

Korb sucht Erzieher, Interessierte können sich auf der Internetseite der Gemeinde unter www.Korb.de bewerben.