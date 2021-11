Am Montag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 20 Uhr wurde in der Humboldtstraße ein geparkter Mercedes aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter aus dem Fahrzeug das Lenkrad sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.

