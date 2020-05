Lisa Braun ist 30 Jahre alt und vor knapp zwei Jahren der Liebe nach Korb gefolgt – passenderweise hat sie nun einen Laden für Brautmode aufgemacht. Seit dem 4. Mai gibt es ihre „Goldbraut“ in der Winnender Straße. Das Geschäft beerbt dort den Computerladen „CoHiko“ in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Elektro Heinrich“. Hinter der neuen Boutique verbirgt sich allerdings ein besonderes Geschäftsmodell, dem die Corona-Krise offenbar nichts anhaben kann. Der Unterschied zur Konkurrenz: Was