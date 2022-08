Korb senkt Wassertemperatur: Hallenbad-Schließung wäre "fatales und falsches Signal“

Bleibt das Korber Hallenbad nach der Sommerpause im September geschlossen? Weil sich die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine auf die Energiesicherheit im Land auswirken, appellierte vergangene Woche die Landesregierung bei einem „Krisengipfel Gas“ an die Bevölkerung, zusammenzuhalten, und sprach sich für Energiesparmaßnahmen aus. Das Land selbst will in öffentlichen Behörden und Einrichtungen etwa den Wärme- und Stromverbrauch senken.

Überlegung: Öffentliche Bäder nach den Ferien nicht mehr zu öffnen

Mit dieser Frage beschäftigte sich auch die Korber Gemeindeverwaltung, wie Bürgermeister Jochen Müller in der Sitzung des Gemeinderats sagte. Es habe – wie in anderen Kommunen – „Überlegungen in verschiedenste Richtungen“ gegeben, etwa „öffentliche Bäder nach den Sommerferien nicht mehr zu öffnen“, sagte er.

Applaus für Bürgermeister

„Wir haben für uns entschieden ‘Das können wir nicht tun’“, sagte er und schob hinterher: „Wir können’s zwar, aber wir wollen es nicht.“ Mit dieser Aussage erntete der Korber Rathaus-Chef Applaus aus dem Publikum.

Denn „ein frisch saniertes Bad“ zu schließen, in dem im Regelbetrieb unter anderem „Schwimmunterricht stattfindet“, wäre aus seiner Sicht „ein fatales und ein falsches Signal“. Die Korber Gemeindeverwaltung denkt bei dieser Entscheidung an die Kinder, die Jugendlichen, aber auch an die Schülerinnen und Schüler, so der Bürgermeister.

Verlängerte Öffnungszeiten?

„Wir versuchen, die Öffnungszeiten sogar noch ein Stück weit zu erweitern“, sagte er und betonte ausdrücklich, nichts versprechen zu wollen. Das sei auch ein Signal, das die Gemeinde sende, um zu zeigen: „Wir wollen das Hallenbad weiter betreiben“, sagte der Bürgermeister.

Dennoch möchte Korb, mit Blick auf die Auswirkungen des Krieges, Energie sparen. „Wenn wir die Wassertemperatur etwas reduzieren, und zwar auf circa 28 Grad, sind die meisten Angebote des SC Korb möglich“, sagte er. Der Haken an der Sache: „Aus Sicht des SC Korb wird dann aber das Babyschwimmen nicht funktionieren“, erläuterte Bürgermeister Müller. Für den Kurs sei mindestens eine Wassertemperatur von 30 bis 32 Grad Celsius erforderlich.

Das Hallenbad wird voraussichtlich am Samstag, 10. September, wieder zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.