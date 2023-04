Korb: Türkisches Restaurant Lezzet Sofrasi - Wirte bedauern abnehmende Nachfrage

Vor rund einem halben Jahr hat das Restaurant Lezzet Sofrasi in Korb eröffnet. Seit Oktober gibt es seither in der Dieselstraße Spezialitäten aus der türkischen Küche. Wie lief der Start für die Familie Sinegu, die sich mit dem Restaurant einen langersehnten Traum verwirklichte?

Am Anfang lief es noch richtig gut

„Es ist ein bisschen ruhiger geworden“, sagt Müzeyyen Sinegu. Die Zahnarzthelferin, die sich derzeit in Elternzeit befindet und zwischendurch ihrem Ehemann Ilhan Sinegu in der Gaststätte unter die Arme greift, beobachtet einen Rückgang bei der Nachfrage. Am Anfang, so erzählt die zweifache Mutter, lief es noch richtig gut mit dem Restaurant. Die neugierige Kundschaft kam gerne, entdeckte ihre Vorliebe etwa für „Adana Kebab“ – am Spieß gegrillten Hackfleischscheiben auf Fladenbrot, garniert mit Reis. Dann aber wurde es ruhiger, findet Müzeyyen Sinegu. Vielleicht, weil es auch die Weihnachtszeit gewesen ist, vermutet die zweifache Mutter.

Gerichte werden auch außer Haus angeboten und geliefert

„Die direkten Rückmeldungen sind schon sehr positiv“, berichtet sie. „Diejenigen, die hier sind und das Essen probiert haben, die sind zufrieden.“ Außerdem freut sich das Ehepaar Sinegu, wenn ihre Dienstleistungen im Netz bewertet werden. „Wir bekommen auch gute Feedbacks“, sagt sie, „das sehen wir dann auch immer an unseren Google-Bewertungen.“ Von Anfang an werden die Gerichte auch außer Haus angeboten und unter anderem nach Waiblingen, Weinstadt und Kernen geliefert.

Aber warum die Nachfrage derzeit etwas nachgelassen habe, wisse man nicht. Trotzdem, Müzeyyen und Ilhan Sinegu machen weiter und bleiben zuversichtlich – denn sie möchten die Vielfalt der türkischen Küche ihren Gästen näherbringen.

Reservierung für Ostermontag erforderlich

An den kommenden Ostertagen, aber auch generell in der Zeit danach, erhoffen sich die Wirte wieder mehr Kundschaft. Wer an Ostermontag in der Dieselstraße einkehren möchte, wird gebeten, im Vorfeld im Restaurant anzurufen und zu reservieren.

Räumlichkeiten können für Feste oder besondere Anlässe gemietet werden

Insbesondere für den Sommer stehen in dem türkischen Restaurant neue Ideen an, erzählt Müzeyyen Sinegu. Bei gutem Wetter wollen sie zum Beispiel die Terrasse bestuhlen. Und bei großer Nachfrage können sich die Gastronomen vorstellen, erfrischende alkoholfreie Cocktails auf ihre Speisekarte aufzunehmen. Weil es der erste Sommer für das Restaurant ist, bleibt alles abzuwarten. „Das ist auch für uns etwas Neues, wir werden selber beobachten, wie es sein wird“, sagt Müzeyyen Sinegu. Die Devise der Familie Sinegu lautet: Die Gäste sollen sich wohlfühlen. Außerdem können die Räumlichkeiten für Familienfeste oder besondere Anlässe gemietet werden.

Neue Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Gaststätte haben sich geändert. Das Restaurant bleibt mittags geschlossen und öffnet dienstags bis sonntags von 16 bis 22 Uhr. Montags ist Ruhetag. Wer etwas liefern lassen möchte, kann dies per Telefon unter 01 59/06 84 69 48 tun.