Korb: Weingut Albrecht Schwegler veranstaltet Bergfest - Gäste müssen reservieren

Das Weingut Albrecht Schwegler aus Korb veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein Bergfest: Vom 28. bis 30. Juli sowie 4. bis 6. August, jeweils ab 17 Uhr, können laut Ankündigung des Weinguts in lockerer Atmosphäre Weine und der Ausblick genossen werden.

Die Veranstaltung findet auf einer Wiese am Schuppen des Weinguts zwischen Korb und Beinstein statt. Es stehen Sonnenschirme und ein großer Sandkasten für Kinder bereit.

Reservierung erforderlich

Es gibt erneut einen Bereich mit Biertischen, in dem gegrillter Ochs am Spieß sowie auch etwas Vegetarisches serviert werden. Für diesen Bereich ist laut Weingut eine Reservierung zwingend erforderlich. Außerdem gibt es einen Bereich mit Liegestühlen und Selbstbedienung, in dem auch kleinere Snacks genossen werden können. Auch hier wird eine Reservierung empfohlen.

Reservierungen sind möglich www.albrecht-schwegler.de/bergfest. Bei schlechtem Wetter behält sich das Weingut vor, die Veranstaltung abzusagen oder auf einen anderen Termin zu verschieben.