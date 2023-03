Korb will selbst Strom erzeugen: Gemeinderäte nicht alle von Windkraft überzeugt

Während sich das Statement der Gemeinde Korb zu den Regionalplänen des Verbands Region Stuttgart verzögert, hat sich unsere Redaktion bei den einzelnen Fraktionen im Gemeinderat umgehört: Wie stehen die einzelnen Parteien CDU/ Freie Wähler, Grüne und SPD zu Windkraft und Photovoltaik-Anlagen in Korb und Kleinheppach?

In Sachen Windkraftanlagen gibt es laut der SPD-Fraktion „kein Für und kein Gegen“, sagen Regina Hauser und Jürgen Klotz. „Die Frage ist vielmehr: Wo machen sie Sinn?“. Für die Sozialdemokraten kommt nur ein einzelner Standort infrage, an dem mehrere Anlagen installiert werden könnten - zwölf Anlagen müssten es sein, so die beiden Gemeinderatsmitglieder. „Diese Möglichkeit sehen wir in Korb nicht, ohne dass massive Eingriffe in die Natur erfolgen müssen.“

Landschaftsschutz steht oft im Kontrast zur Stromerzeugung

Die Freiflächen-PV-Anlagen seien eine sinnvolle Alternative. Auch hier gelte das Prinzip, möglichst viele zu verbauen. „Das könnte entlang von Bundesstraßen (B 14/ B 29) geschehen“, so die SPD-Fraktion. Außerdem sei dies auf Feldern und Weinbergen möglich, die nicht mehr bewirtschaftet werden. „Sofern dies mit dem Landschaftsschutz vereinbar ist.“ Bei den PV-Anlagen sieht die SPD großes Potenzial, Strom dort zu erzeugen, wo er verbraucht wird, „also auf den Dächern der Gebäude“. In Korb seien nur wenige Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet. Ein möglicher Ansatzpunkt sehen Regina Hauser und Jürgen Klotz darin, dass das Prozedere für die Hausbesitzer vereinfacht und Fördertöpfe bereitgestellt werden müssen.

In der CDU und Freien-Wähler-Fraktion im Korber Gemeinderat wolle man zunächst abwarten, wie sich der Dauerbrenner „Windkraft auf der Buocher Höhe“ weiterentwickelt. Gemeinderatsmitglied und CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Zerrer sagt: „Die Stadt Waiblingen lässt gerade die Windverhältnisse wissenschaftlich untersuchen.“ Bis die Ergebnisse vorliegen, dauert es noch einige Zeit. „Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt bringen nichts und erzeugen nur Unruhe.“

Weinberge als potenzieller Standort für Freiflächen-PV

Hingegen sei man bei PV-Anlagen entlang der B 14 „sehr aufgeschlossen“. Allerdings seien laut den beiden Fraktionen hier noch einige Fragen offen, die dem Verband Region Stuttgart gestellt wurden. „Von Winzern werde ich oft gefragt, warum das Thema PV in den Weinbergen kein Thema ist“, sagt Martin Zerrer. Dafür müsste das dortige Landschaftsschutzgebiet aufgehoben werden, „aber dort an den Südhängen könnten enorme Mengen an Strom erzeugt werden“. Ein Vorschlag, der in der Fraktion große Zustimmung finde. Zudem seien PV-Anlagen laut dem CDU-Fraktionsvorsitzenden dort rentabler als an den Straßengräben, „wo eventuell noch Obstbäume gefällt werden müssten“.

Ähnlich wie die SPD sehen CDU und Freie Wähler Potenzial in der Schaffung von PV-Anlagen direkt beim Verbraucher. Die Gemeinde Korb habe Gewerbe und Industriegebäude mit großen Dachflächen und Parkplätzen. „Hier könnten große PV-Flächen, also direkt beim Verbraucher ohne weitere Flächenversiegelung entstehen“, sagt er. Allerdings passiere in der Praxis zu wenig.

Staat muss größere Anreize setzen

Es fehle an staatlichen Anreizen und lukrativen Rahmenbedingungen, so die CDU- und Freie-Wähler-Fraktion. „Auch in den privaten Wohnhäusern steckt noch ein riesiges Potenzial.“ Große Entwicklungsmöglichkeiten sieht die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen ebenfalls bei PV-Anlagen auf Dächern. „Hier sind nach wie vor viele Flächen ungenutzt“, sagt Silke Gärtner-Janot, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Korber Gemeinderat. Auch bereits existierende Parkflächen seien noch ungenutzt.

Gerade in Zeiten von Klima- und Energiekrise seien erneuerbare Energien von starkem öffentlichen Interesse. Sinnvoll wäre es, den Strom vor Ort zu produzieren - insbesondere bei Transportschwierigkeiten von Nord nach Süd. „Dabei ist die Windkraft ein wesentliches Element, denn sie hat eine sehr hohe Ausbeute“, sagt sie.

Jeder kann selbst etwas beitragen

Der gemeinsame Einsatz von Freiflächen-PV-Anlagen und Windkraft könne die meist tagsüber entstehenden „Spitzen“ abdecken. Die Grünen-Fraktion appelliert angesichts der Klimakrise an einen bewussten Umgang mit Energie. So solle sich ein jeder überlegen, „wo wir tagtäglich selbst dazu beitragen können, weniger Energie zu verbrauchen“.

Die Gemeinderätin ist sich sicher: So wie sich das Lebensumfeld schon zuvor in Zeiten von Industrialisierung verändert hat, stehe nun eine weitere Veränderung bevor. „Auch an dieses neue Landschaftsbild werden wir uns gewöhnen.“