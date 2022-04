Mal regnerisch, mal sonnig. Das Wetter mag im Moment noch sehr wechselhaft sein, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass das Freibad in Korb an diesem Samstag, 30. April, in die neue Saison startet. Generell lassen sich die Korber nicht vom Wetter abhalten, schließlich trauen sich die Mitglieder des Bädlesvereins auch bei niedrigen Temperaturen – unter dem Motto – „Winterbaden“ ins kalte Wasser.

Keine Maskenpflicht, kein begrenzter Einlass

Es ist das erste Jahr – nach