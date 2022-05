Korber Bürgermedaille an Ehepaar Messer verliehen

Die Gemeinde Korb verleiht an Menschen, die sich zum Wohle der Gemeinde und ihrer Einwohner besonders verdient gemacht haben, seit 2007 die Korber Bürgermedaille.

Nun gibt es zwei neue Träger der Bürgermedaille: Das Künstler-Ehepaar Ruth und Guido Messer, das sich seit jeher in Korb unter anderem für den Skulpturenrundweg „Köpfe am Korber Kopf“ einsetzt. Mit einer feierlichen Zeremonie auf dem Vorplatz der Alten Kelter in Korb hat Bürgermeister Jochen Müller den beiden Kuratoren für ihr Engagement gedankt und ihnen die Bürgermedaille verliehen. Die bisherigen Träger der Bürgermedaille sind: Gotthold Schwarz, Adolf Heinrich, Otto Hammer, Erika Reinhard, Josef Dolzer, Manfred Plocher, Paul Zerrer, Albert Heinrich, Jürgen Wollensak.